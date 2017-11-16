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10 Американская модель продала свою невинность за 2,5 млн евро

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Американская модель продала свою невинность за 2,5 млн евро

Опубликовано 16.11.17 16:59 Американская модель продала свою невинность за 2,5 млн евро

Девушка планирует потратить вырученные средства на учебу и путешествия.

В США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги аукционного сайта Cinderella Escorts необычный лот - свою девственность. В итоге невинность девушки была продана за 2,5 млн долларов (примерно 150 миллионов рублей).

Ранее в своем обращении к потенциальным покупателям Жизель рассказала, что собирается потратить вырученные деньги на обучение и путешествие. Отвечая на посыпавшуюся в ее адрес критику она заявила, что может делать со своим ужшкммт телом все. что захочет, отмечает "Пятый канал".

В результате самую большую ставку в размере 2,5 млн долларов сделал неизвестный бизнесмен из Абу-Даби, перебивший предложение неназванного актера из Голливуда, предложившего 2,4 млн долларов. Как отмечается на сайте аукциона, в торгах участвовал неизвестный политик из России. Он был готов выложить за первый секс с Жизель 1,8 млн долларов, но он предпочел остановиться на этой сумме.

После окончания торгов девушка выразила свой восторг, заявив, что даже не мечтала подняться так высоко.
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