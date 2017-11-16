МОК назвал условие для допуска сборной России на Олимпиаду-2018

Между тем легендарный канадский хоккеист заявил, что без сборной России Олимпиады не будет.

Российские спортсмены для выступления на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане должны сдать достаточное количество допинг-проб, чтобы подтвердить свою непричастность к допинговым нарушениям, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Там отметили, что МОК осведомлен о решении совета учредителей WADA не восстанавливать РУСАДА. Однако исполком МОК в декабре примет решение об участии российских спортсменов с учетом всех обстоятельств, в том числе и с учетом обеспечения равных условий ужшкммт на зимних Олимпийских играх 2018 года.

"Предтурнирная рабочая группа [WADA, МОК, зимние международные федерации] будет продолжать делать все возможное, чтобы все спортсмены, имеющие право на выступление в Пхёнчхане в 2018 году и, в частности, российские спортсмены, прошли необходимое тестирование", - говорится в сообщении МОК.

Между тем Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито прокомментировал RT ситуацию с возможным отстранением сборной России по хоккею от участия в Олимпийских играх 2018 года.

«Если сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпийских играх, это будет так же плохо, как если не допустят Канаду, США, Швецию или Финляндию. У нас не будет Олимпиады! Без всех этих стран не будет Олимпиады. Поэтому я думаю, что эта ситуация просто смешна», — заявил Эспозито.

Канадский хоккеист считает неправильным недопуск российских хоккеистов из-за ошибок в других видах спорта: «Я буду просто ошарашен, если МОК действительно не допустит сборную России до Олимпиады из-за того, что произошло с другими видами спорта на Олимпийских играх — 2016».