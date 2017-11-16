Пенсионный фонд России опроверг громкое заявление, сделанное Алексеем Кудриным.

Бюджет Пенсионного фонда России обеспечен доходами в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР, комментируя заявление главы совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексея Кудрина о нехватке средств на пенсии.

"У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме. Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться", — сказала пресс-секретарь организации Маргарита Нагога.

Она ужшкммт также отметила, что бюджет ПФР является гарантией социальных выплат. Она призвала пенсионеров сохранять спокойствие и заверила, что пенсии будут выплачивать в срок.

"Алексей Леонидович давно не работает в правительстве и, видимо, просто не в курсе принимаемых решений", - заявил представитель российского правительства агентству ТАСС, комментируя громкое высказывание Алексея Кудрина.

"В трехлетнем бюджете на 2018-2020 годы предусмотрены деньги для всех социальных выплат и, прежде всего, для выполнения государством пенсионных обязательств перед гражданами", - заверил высокопоставленный российский чиновник.

Ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что в России, по его мнению, не осталось средств на выплату пенсий из-за дефицита средств в Пенсионном фонде.