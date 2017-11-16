Нибиру 2017, последние новости: Илона Маска обвинили в сокрытии информации о Планете Х

Нибиру приближается к Земле 2017: ученые SETI в радио-шоу развенчали миф о приближении "планеты-убийцы" Нибиру.

Конспирологи обвинили Илона Маска в сокрытии данных о Нибиру

Сторонники теории заговора заявили о том, что американский бизнесмен и основатель SpaseX Илон Маск виновен в сокрытии информации о гигантской "планете-убийце" Нибиру. Конспирологи уверены, что он помогает американскому правительству изучать таинственную планету в обмен на возможность остаться в живых после глобальной катастрофы.

Неназванный источник сообщил о том, что на борту готовящейся к запуску ракеты-носителя Falcon 9 якобы находится ужшкммт секретная информация, изучив которую, можно будет понять прогноз ученых о скорости и траектории движения планеты Х. Как отмечается в опубликованной на SomeonesBones.com статье, Илон Маск тайно одержим Нибиру.

"Я знаю его десять лет. Я знаю, как человек думает. Правительство обещало ему "жизнь после Нибиру", если он примет участие в их программе и пообещает сохранить это втайне", - сказано в материале.

Также, по словам анонимного источника, бизнесмен ранее встречался с военными и гражданскими высокими чиновниками и обсуждал с ними Нибиру.

Ученые развечнали миф о Нибиру

На фоне нагнетания страха со стороны конспирологов, официальные ученые, напротив, поспешили развенчать миф о планете Х. Так, на сайте SETI появилась аудиозапись эпизода радио-шоу Big Picture Science под названием"Скептический взгляд: Нибиру! (Опять!)"). В студии в качестве гостей выступили астроном и космический исследователь NASA Дэвид Моррисон, социолог и автор книги "Красочная история популярных заблуждений" Роберт Э. Бартоломью , а также астроном из Калифорнийского технологического института в США, Майкл Браун .

"Будет ли запись в вашем календаре за 19 ноября последней? Кто-то ответит "да", ссылаясь на катастрофическое столкновение Земли с планетой Нибиру, назначенное на эту дату, и конец света. Но этого не произойдет, потому что этого предполагаемого бродячего мира не существует. Прибытие Нибиру было предсказано уже много раз, наиболее драматично в 2012 году и уже трижды в 2017. Но в этом году NASA отметило редкую общественную уверенность в том, что конец света не повернет вспять. Узнайте, почему агентство решило высказаться. В то же время примеры мистификаций и истории, провоцирующие панику, XIX-го века выступят в качестве доказательств того, что у нас есть исторически выработавшаяся привычка верить в чушь. Кроме того, астроном расскажет, почему он не верит в то, что Нибиру скрывается во внешней Солнечной системе, но верит, что там находится Планета Х", - сказано в аннотации к эпизоду шоу.