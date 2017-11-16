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Госдума окончательно приняла закон о введении в России системы tax free

Опубликовано 16.11.17 16:38 Госдума окончательно приняла закон о введении в России системы tax free

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о tax free, который позволяет иностранным гражданам возвращать НДС.

Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free), пишет "Интерфакс".

Согласно законопроекту, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Для получения возмещения ужшкммт товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ. Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.

Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, добавляет ТАСС.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, он повлечет дополнительные расходы федерального бюджета. Согласно расчетам правительства, расходы составят 150-200 млн руб. в год. Кроме того, расходы Федеральной таможенной службы по введению этой системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн руб., а расходы Федеральной налоговой службы - 213,15 млн руб. единовременно и 94,22 млн руб. ежегодно.
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