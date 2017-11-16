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Друг рэпера Lil Peep случайно снял его смерть на видео

Опубликовано 16.11.17 15:04 Друг рэпера Lil Peep случайно снял его смерть на видео

В США умер рэпер Lil Peep. Oxxxymiron уже прокомментировал сообщения об этом.

Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя - Густав Айр) умер в США в возрасте 21 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Billboard.

Информацию о смерти артиста подтвердил также его менеджер Чейз Ортега на своей странице в Twitter. Точная причина смерти рэпера пока не известна, однако, как отмечает, в частности, The Independent, Lil Peep мог умереть от передозировки наркотиками.

Трагедия случилась за несколько часов до его концерта, который должен был ужшкммт состояться в среду вечером в Тусоне (штат Аризона).

В Сети уде появилось видео погибшего эмо-рэпера Lil Peep. Оно было снято во время трансляции в "Инстаграме" пользователем с ником bexeyswan, другом рэпера, передает Лайф.

"Видимо, Peep в хвосте автобуса выполняет отжимания и приседания, смотрит на свои мускулы. Я сам посмотрю", — говорит bexeyswan.

В следующем кадре предстаёт сам Lil Peep. Он сидит бледный на полу, с запрокинутой головой и открытым ртом. Друг рэпера говорит "ой" на данное зрелище и тут же прекращает трансляцию.

На данный момент стример видео удалил, но оно уже успело разойтись по СМИ.

Примечательно, что Буквально за сутки до своей смерти Пип опубликовал на своей странице в Instagram послание, которое сейчас многие считают пророческим. 

«Когда я умру, вы меня полюбите», — написал он. 

 

When I die You'll love me

Публикация от @lilpeep

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прокомментировал сообщение о смерти американский исполнителя Лила Пипа (Lil Peep). Он написал в своем Twitter, что творчество рэпера было ему не близко, но выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни и призвал своих слушателей задуматься о губительных последствиях зависимости и отказаться от наркотиков.

"Держитесь подальше от опиатов. А если уже — ищите тех, кто поможет. Я знаю немало примеров тех, кто слез", — написал музыкант.

Lil Peep стал набирать популярность в 2015 году благодаря сервису Soundcloud, где он выкладывал свои треки. 1 сентября 2017 года вышел его дебютный альбом Come Over When You're Sober. Сам про себя он говорил, что страдает от депрессии и наркозависимости.
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