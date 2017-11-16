Стали известны обстоятельства гибели сотрудника МИД РФ Сергея Барашкова в Москве.

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о кончине заместителя Директора департамента государственного протокола, Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса Сергея Николаевича Барашкова. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что дипломат ушел из жизни 5 ноября 2017 года. В ведомстве также отметили, что Барашков был не только высококвалифицированным дипломатом и наставником молодых сотрудников Министерства, но и чрезвычайно достойным и порядочным человеком.

Обстоятельства его гибели раскрыл телеграм-канал Mash. По его данным, Барашков трое ужшкммт суток не появлялся на работе, а когда к нему явились домой полицейские, оказалось, что он все это время был мертв и лежал в заполненной ванне с водой.

Заявление о пропаже топа подавал лично руководитель департамента протокола Министерства иностранных дел.