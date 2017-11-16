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Коммунисты пообещали Путину судьбу Каддафи

Опубликовано 16.11.17 13:30 Коммунисты пообещали Путину судьбу Каддафи

Члены партии КПРФ показали эволюцию лидера Ливии от главы страны до трупа в холодильнике.

В официальном Twitter партии КПРФ появилось сообщение, в котором коммунисты обещают российскому преззиденту Владимиру Путину и его окружению судьбу жестоко убитого во время революции ливийского лидера Муаммара Каддафи, причем единственным спасением, по мнению членов партии, для главы РФ могут стать предлагаемые КПРФ реформы.

Поводом для таких заявлений коммунистов стала новость о том, что WADA отказалось восстанавливать права РУСАДА, что может обернуться для россиян недопуском к Олимпиаде-2018.

"Американские "подстилки" из WADA, идут "нога в ногу" с ужшкммт подстилками из комиссии МОК. Когда уже Путин поймет, что без разработанной КПРФ программы восстановления и развития страны лично его и его «круг» ждет судьба Каддафи с окружением? А РФ - судьба Ливии...", - сказано в сообщении КПРФ.

Публикация сопровождается снимком трупа Каддафи, который выставили в холодильнике на всеобщее обозрение в торговом центре в Ливии. При этом коммунисты не объяснили, как недопуск к Играм-2018 связан с экономикой страны.
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