Украина официально объявила католическое Рождество выходным днем

Рождество Христово на Украине теперь официально будут отмечать два раза в год.

Верховная Рада внесла 25 декабря в перечень выходных дней в связи с Рождеством Христовым по григорианскому календарю, а Днем труда оставила только 1 мая. "За" законопроект № 5496 проголосовали 238 народных депутатов, передает телеканал "112 Украина".

Законопроект устанавливает праздничным и выходным днем 25 декабря, а 2 мая будет рабочим днем.

Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество седьмого января. Этот день на Украине является выходным, отмечает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу ужшкммт отмечается, что приблизительно треть украинских христиан из католических и протестантских общин отмечают Рождество праздник 25 декабря, однако на Украине этот день является рабочим.

Авторы законодательной инициативы считают, что необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день.