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В Госдуме предложили построить в России город для добычи криптовалюты

Опубликовано 16.11.17 12:41 В Госдуме предложили построить в России город для добычи криптовалюты

Биткоин-сити предлагается основать в Сибири или на Дальнем Востоке рядом с крупной гидроэлектростанцией.

В Госдуме предлагают построить в России город для добычи криптовалюты. С соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его словам, всё больше людей начинают заниматься майнингом — создают майнинг-фермы и арендуют майнинг-отели. Россия может использовать этот тренд, чтобы появился новый источник доходов для граждан и госбюджета, заявил парламентарий, которого цитирует RT.

Депутат предлагает создать город по добыче криптовалюты ужшкммт в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций. Точное место строительства поселения предстоит определить ведомствам, экспертам и частным инвесторам.

Он уверен, что добыча криптовалюты становится важным направлением инновационного развития. В будущем на базе российского майнинг-города можно будет создать ведущий технологический кластер, который «отберёт пальму первенства» у Кремниевой долины, уверен парламентарий.
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