В России стартовал конкурс на лучше название нового моста в Крым

16 ноября открылось онлайн-голосование за лучшее название для моста, который соединит берега Крыма и Кубани.

Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым. Онлайн-голосование открылось 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф/. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту, сообщает Минтранс РФ.

Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определило ужшкммт ведомство после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», - отметили организаторы.

На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.