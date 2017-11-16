Сборную России по футболу признали худшей на ЧМ-2018

Нашу команду назвали аутсайдером грядущего мундиаля.

Российская футбольная сборная была признана аутсайдером среди национальных команд, которым предстоит принять участие в Чемпионате мира по футболу 2018.

Согласно рейтингу FIFA, подопечные Станислава Черчесова занимают 65-е место в списке с активом 563 балла. Нашими ближайшими конкурентами являются команды Саудовской Аравии (63-е место, 576 баллов) и Южной Кореи (62-е место, 588 баллов).

Лидерами списка стали сборные Германии и Бразилии с результатом в 1631 и 1619 баллов соответственно. Как отмечает RT, после того, как сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0 в ужшкммт стыковом матче и отобралась в финальную часть турнира, стали известны все участники мундиаля.

Так, в ЧМ-2018 примут участие: Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Швеция, Хорватия, Дания, Австралия и Перу.

Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 пройдет 1 декабря в Кремле.