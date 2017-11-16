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Табаков и Бондарчук прокомментировали слова Дюжева о российских зрителях

Опубликовано 16.11.17 09:53 Табаков и Бондарчук прокомментировали слова Дюжева о российских зрителях

Сам актер поспешил оправдаться за свои скандальные высказывания.

Скандальные высказывания актера Дмитрия Дюжева о российских зрителях прокомментировал художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.

В эфире "Говорит Москва" он упрекнул Дюжева в плохом воспитании и малую образованность. При этом Табаков не стал сообщать о том, повлияет ли поведение актера на его дальнейшую карьеру в театре.

В свою очередь, известный режиссер Федор Бондарчук выразил несогласие с мнением Дюжева о российских зрителях.

"Я не согласен", - сказал журналистам Бондарчук. Его слова приводит РИА Новости.

Сам Дмитрий Дюжев попытался оправдаться за свои высказывания. В беседе ужшкммт с журналистами телеканала "Рен-ТВ" он заявил, что его слова о россиянах, заслуживающих "плохих сериалов, туфты и лабуды", относились именно к тем пассажирам, с которыми он столкнулся у стойки регистрации в аэропорту. 

Дюжев заявил, что пассажиры в очереди стали язвить после того, как актер заявил о том, что он рискует жизнью ради их досуга, после чего они заявили, что актер уже давно не снимается в хороших фильмах. Такие замечания и послужили поводом для скандального заявления Дюжева.

"А что вы такого сделали?! Какой досуг?!" Я говорю: "Ну, наверное, я снимаюсь в хороших… "А в каких хороших вы фильмах и сериалах снимались?" Я говорю: "А, так я в плохих сериалах и фильмах снимался? Ну так вы значит заслуживали этих плохих сериалов", - сказал актер.

"Я лично в каждой своей работе добиваюсь этого качества. Встречаю не всегда людей, отвечающих за последующее, что увидит зритель, относясь к этому, что зритель не заметит. Но жизнь нас учит тому, что зритель все замечает и все видит. И с этим я борюсь на съемочных площадках, чтобы была правда. Чтобы не было фальши. Ну и хочу я этого или нет, конечно, хотелось какого-то признания зрительского. Что щелкнув на эту фамилию, ты попадаешь на хорошее кино", - добавил он.
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