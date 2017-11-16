Стало известно, кто поставил камеры и "жучки" в кабинете Джигарханяна

Подробности произошедшего рассказала официальный представитель Виталины Цымбалюк-Романовской.

Представитель жены актера Армена Джигарханяна рассказала подробности об уголовном деле, возбужденном по факту установки в кабинете режиссера прослушивающих устройств и камер видеонаблюдения. По словам Элины Мазур, все эти устройства были монтированы согласно программе правительства Москвы четыре года назад, а соответствующие документы доступны в префектуре.

Мазур отметила, что накануне в квартире Виталины Цымбалюк-Романовской прошли обыски, которые были связаны с уголовным делом, заведенным, по ужшкммт ее словам, на ложных основаниях. возбужденным по ложным основаниям.

"Мы получили подтверждения того, что основания для возбуждения уголовного дела были действительно ложные. Дело уголовное было возбуждено по якобы установке в кабинете Армена Борисовича устройств скрытого слежения. На самом деле сегодня выяснилось, что приблизительно четыре года назад по программе правительства Москвы было проведено оборудование театра системами безопасности, в том числе видеонаблюдения", - подчеркнула Элина Мазур. Ее слова приводит "Звезда".

Как писал TopNews, ранее сообщалось об обнаружении прослушивающего устройства и камеры видеонаблюдения в рабочем кабинете театра народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По словам актера, оборудование было установлено не без участия его жены Виталина Цымбалюк-Романовской, занимавшей пост директора театра.