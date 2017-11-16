 
TOP 10

1 WADA не восстановило в правах РУСАДА: возможно отлучение России от ОИ-2018

2 Стало известно, кто поставил камеры и "жучки" в кабинете Джигарханяна

3 Путин впервые пообщался с главами ЛНР и ДНР: обсуждался обмен пленными

4 Эксперты: рубль повторит сценарий 2015 года до Нового года

5 В Сети продают новые банкноты в 200 и 2000 рублей

6 Путину предложили ликвидировать следственный комитет РФ

7 Медведев приехал в мужской монастырь с новым iPhone X

8 Табаков и Бондарчук прокомментировали слова Дюжева о российских зрителях

9 Депутат Госдумы от ЕР и бывший журналист пригрозил тюрьмой СМИ - "иностранным агентам"

10 Картину Леонардо да Винчи продали за рекордную цену

Новости наших партнеров

Стало известно, кто поставил камеры и "жучки" в кабинете Джигарханяна

Опубликовано 16.11.17 09:30 Стало известно, кто поставил камеры и "жучки" в кабинете Джигарханяна

Подробности произошедшего рассказала официальный представитель Виталины Цымбалюк-Романовской.

Представитель жены актера Армена Джигарханяна рассказала подробности об уголовном деле, возбужденном по факту установки в кабинете режиссера прослушивающих устройств и камер видеонаблюдения. По словам Элины Мазур, все эти устройства были монтированы согласно программе правительства Москвы четыре года назад, а соответствующие документы доступны в префектуре.

Мазур отметила, что накануне в квартире Виталины Цымбалюк-Романовской прошли обыски, которые были связаны с уголовным делом, заведенным, по ужшкммт ее словам, на ложных основаниях. возбужденным по ложным основаниям.

"Мы получили подтверждения того, что основания для возбуждения уголовного дела были действительно ложные. Дело уголовное было возбуждено по якобы установке в кабинете Армена Борисовича устройств скрытого слежения. На самом деле сегодня выяснилось, что приблизительно четыре года назад по программе правительства Москвы было проведено оборудование театра системами безопасности, в том числе видеонаблюдения", - подчеркнула Элина Мазур. Ее слова приводит "Звезда".

Как писал TopNews, ранее сообщалось об обнаружении прослушивающего устройства и камеры видеонаблюдения в рабочем кабинете театра народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По словам актера, оборудование было установлено не без участия его жены Виталина Цымбалюк-Романовской, занимавшей пост директора театра.
Другие материалы по этой теме

В квартире жены Джигарханяна пришли с обысками

СМИ: Джигарханян переписал наследство на своего друга

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга