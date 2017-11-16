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В Сети продают новые банкноты в 200 и 2000 рублей

Опубликовано 16.11.17 09:21 В Сети продают новые банкноты в 200 и 2000 рублей

В ЦБ призвали не приобретать купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала.

Дальневосточное главное управление Банка России призвало россиян не приобретать новые банкноты в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, напомнив, что купюры не являются памятными, и их тираж не ограничен, сообщает РИА Новости.

Как отмечает ведомство, в последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала.  Банк напоминает, что банкноты ужшкммт номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках.

Отмечается также, что в декабре планируется массовый выпуск новых банкнот, и их распространение по всей стране. Купюры будут выпускать в соответствии с потребностями наличного оборота.

При этом Сейчас в Сети можно найти объявления о продаже купюр. За банкноту 2000 рублей, на одной стороне которой изображен приморский мост на остров Русский, а на другой - приамурский космодром Восточный, просят в среднем на 500 рублей больше. За банкноту в 200 рублей, с символами Севастополя - памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, - в районе 350 рублей, уточняет "РГ".
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