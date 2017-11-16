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Картину Леонардо да Винчи продали за рекордную цену

Опубликовано 16.11.17 08:57 Картину Леонардо да Винчи продали за рекордную цену

"Спаситель мира" стал самым дорогим произведением искусства из когда-либо проданных на торгах Christie’s.

Полотно Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира" стало самым дорогим произведением искусства, продававшихся когда-либо на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке: принадлежащую российскому олигарху и владельцу футбольного клуба Monaco Дмитрию Рыболовлеву картину продали за рекордные 450 312 500 долларов, тогда как стартовая цена лота составила 100 млн долларов.

До этого самым дорогим произведением искусства из когда-либо проданных на аукционе Christie’s считалась картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины", за ужшкммт которую выручили 179,4 млн долларов в 2015 году, пишут "Ведомости".

Известно, что сам Рыболовлев купил полотно Да Винчи в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Картина была написана около 1500 года и долгое время считалась утраченной. Впервые "Спаситель мира" появился на аукционе в 1958 году. Тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера "школы да Винчи". Тот факт, что картину написал сам Леонардо да Винчи, был установлен в 2011 году.
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