Картину Леонардо да Винчи продали за рекордную цену

Полотно Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира" стало самым дорогим произведением искусства, продававшихся когда-либо на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке: принадлежащую российскому олигарху и владельцу футбольного клуба Monaco Дмитрию Рыболовлеву картину продали за рекордные 450 312 500 долларов, тогда как стартовая цена лота составила 100 млн долларов.

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb