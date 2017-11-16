Картину Леонардо да Винчи продали за рекордную цену

"Спаситель мира" стал самым дорогим произведением искусства из когда-либо проданных на торгах Christie’s.

Полотно Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира" стало самым дорогим произведением искусства, продававшихся когда-либо на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке: принадлежащую российскому олигарху и владельцу футбольного клуба Monaco Дмитрию Рыболовлеву картину продали за рекордные 450 312 500 долларов, тогда как стартовая цена лота составила 100 млн долларов.

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb — Christie's (@ChristiesInc) 16 ноября 2017 г.

До этого самым дорогим произведением искусства из когда-либо проданных на аукционе Christie’s считалась картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины", за ужшкммт которую выручили 179,4 млн долларов в 2015 году, пишут "Ведомости".

Известно, что сам Рыболовлев купил полотно Да Винчи в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Картина была написана около 1500 года и долгое время считалась утраченной. Впервые "Спаситель мира" появился на аукционе в 1958 году. Тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера "школы да Винчи". Тот факт, что картину написал сам Леонардо да Винчи, был установлен в 2011 году.