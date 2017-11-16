Путин впервые пообщался с главами ЛНР и ДНР: обсуждался обмен пленными

Российский президент обсудил с главами самопровозглашенных республик вопросы обмена пленными.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким заявление лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука относительно обмена пленными в Донбассе.

"Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что в беседе с Путиным Захарченко и Плотницкий "в целом поддержали эту инициативу". Также они "обратили внимание на ужшкммт то, что ещё предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

Как писал TopNews, ранее Виктор Медведчук заявил о готовности Украины освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе. При этом Киев ожидает от ополченцев освобождения более 70 человек до конца 2017 года.

Как отмпчают СМИ, Путин впервые публично общался с главами непризнанных республик.