Собчак назвала партию, от которой выдвинется на выборы президента

Ксения Собчак и Андрей Нечаев договорились о создании предвыборной коалиции.

Ксения Собчак пойдёт на президентские выборы как кандидат от «Гражданской инициативы», если съезд партии поддержит её кандидатуру. Об этом сообщается на предвыборном сайте телеведущей.

«Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру», — сказала Собчак, добавив, что идеология и ценности данной партии соответствуют её представлениям «о будущем народов России, о свободе, о правах человека, о России ужшкммт как о европейской стране, устремлённой в будущее».

Съезд должен пройти в 20-х числах декабря.

Андрей Нечаев, лидер партии «Гражданская инициатива» прокомментировал создание коалиции.

«Я присоединяюсь к призыву создать объединение и привлечь к этой кампании другие демократические партии. У нас есть готовность вместе работать, в частности помочь с созданием социально-экономической части программы. В знак этого родившегося союза, я хочу вручить Ксении партийный значок «Гражданской инициативы», - заявил Нечаев.