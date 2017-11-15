СМИ в КНДР вынесли Трампу "смертный приговор"

Власти Северной Кореи считают, что президент США Дональд Трамп «заслуживает казни» за оскорбление лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно повредить достоинство высшего руководства. Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный к смертной казни корейским народом», — отмечают северокорейские СМИ.
СМИ в КНДР также назвали Трампа «омерзительным преступником» за то, что он призвал страны Азии максимально ужшкммт надавить на Пхеньян и прекратить его ракетные испытания.
"Так как Трамп, подобный лишь букашке безумный старик, не знающий ничего кроме денег скряга, дотронулся до солнца небесного и злобно ткнул пальцем, он стал величайшим преступником, который получил от нашего народа смертный приговор", – сообщается в статье центральной северокорейской газеты (цитата по РИА Новости).
Ранее Трамп выражал надежду «подружиться» с Ким Чен Ыном, несмотря на оскорбления с его стороны.