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10 В деле "пьяного" мальчика поставлена точка

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В деле "пьяного" мальчика поставлена точка

Опубликовано 15.11.17 19:19 В деле "пьяного" мальчика поставлена точка

Суд вынес приговор по данному делу.

Железнодорожный городской суд Московской области в среду приговорил к трем годам колонии Ольгу Алисову, которая сбила на машине насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что срок отбывать Алисова будет в колонии-поселении. Помимо этого женщина также должна выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за похороны. Кроме того, после освобождения ей 2,5 года будет запрещено водить ужшкммт машину.

К Алисовой не будет применена отсрочка наказания из-за наличия у нее несовершеннолетней дочери, однако в резолютивной части приговора суд не нашел возможным это указать. "Суд постановил довести в органы опеки сведения о постановлении на учет малолетнего ребенка Алисовой", - сказал судья.

Меж тем обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и двигалась не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".

По словам судьи, Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". После произошедшего женщина послала по почте 50 тысяч рублей родственникам ребенка, но те отказались принять деньги и через суд потребовали возместить им моральный ущерб в 10 миллионов рублей.
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