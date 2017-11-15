Ученые обнаружили в Китае останки Будды

На месте раскопок также было обнаружено 260 статуй высотой два метра.

В Китае археологи во время раскопок буддийского храма, расположенного в округе Цзинчжоу, нашли кремированные останки, которые, судя по всему, принадлежали Сиддхартхе Гаутаме, известному как Будда. Их сохранили монахи из монастыря Лунсин примерно тысячу лет назад.

Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники пишет о том, что двое монахов по имени Юньцзян и Чжимин из Храма Манджушри смогли собрать более двух тысяч реликвий, представляющих собой кристаллы, оставшиеся ужшкммт после сжигания останков Будды и других святых. Шариры были помещены в ящик и захоронены в храме, где также хранились зубы и кости Гаутамы. Артефакт нашли жители деревни, занимавшиеся ремонтом дороги.

В результате на месте раскопок было найдено также 260 статуй высотой около двух метров, но специалисты пока не могут точно дать ответ на вопрос о том, были ли они захоронены вместе с останками Будды. Также археологи не уверены в том, что прах действительно принадлежит Гаутаме.