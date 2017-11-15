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В России могут ввести обязательное лицензирование квестов и начать с Москвы

Опубликовано 15.11.17 17:47 В России могут ввести обязательное лицензирование квестов и начать с Москвы

Москва может впервые в России учредить стандарты безопасности при проведении квестов.

Москва может впервые в России учредить стандарты безопасности при проведении квестов, регулирование на законодательном уровне в столичных и федеральных законах находится на стадии обсуждения депутатов, экспертов и профсообщества, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Его слова приводит РИАМО.

«Если говорить о российском опыте, мы на сегодняшний момент первые, кто поднимает эту тематику и обсуждает на столь высокой ужшкммт площадке, как законодательное собрание, то есть Московская городская дума. Уверен, что московская практика и опыт будет реализован в других регионах РФ», - сказал Шапошников.

Он добавил, что законодатели рассматривают вероятность регулирования квестов как на городском, так и на федеральном уровне. Сейчас они изучают международный опыт, но эти нормы не всегда синхронизируются с российским законодательством.

По его словам, ранее в СМИ были опубликованы сюжеты и статьи о тех ситуациях, которые происходят с участниками квестов в Москве. Большинство сообщений содержали информацию о чрезвычайных ситуациях или происшествиях: москвичи и гости столицы при прохождении данных квестов получали травмы, ломались сами помещения, где проходили квесты.

По словам Шапошникова, есть разные варианты правового регулирования сферы организации квестов, отмечает "Интерфакс".

"Во-первых, индустрию должно регулировать государство путем регламентирования и тщательного контроля. Тогда можно говорить о необходимости лицензирования данного вида деятельности, принятия специальных норм и правил в целях обеспечения безопасности потребителей данных услуг", - отметил он.

Кроме того, считает Шапошников, возможно саморегулирование отрасли организации квестов. То есть либо некая ассоциация квестов создается и работает как некоммерческая организация и занимается общественным контролем, либо создается саморегулируемая организация, которая разрабатывает и утверждает стандарты и правила в отношении данного вида деятельности.
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