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Михаила Задорнова похоронили в Латвии рядом с отцом

Опубликовано 15.11.17 17:37 Михаила Задорнова похоронили в Латвии рядом с отцом

Сотни людей пришли проститься с Михаилом Задорновым в Риге.

Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в городе Юрмале в Латвии, сообщает РИА Новости. Задорнова похоронили рядом с могилой его отца Николая Задорнова на кладбище Яундубулты. Отпевание прошло в церкви Александра Невского в Риге, после чего тело сатирика отвезли в Юрмалу.

Похороны состоялись в Латвии согласно воле Задорнова, на них присутствовали его родственники и близкие друзья.

Ранее в церкви Александра Невского в Риге прошло отпевание Задорнова, скончавшегося 10 ноября в возрасте 69 лет. По данным СМИ, у храма собрались более 400 человек.

Как пишет ТАСС, около православного храма, расположенного ужшкммт на центральной улице латвийской столицы Бривибас, выстроилась большая очередь из желающих проститься с артистом.

А 12 ноября в одной из клиник Подмосковья состоялась закрытая церемония прощания с писателем. Более ста поклонников Задорнова получили возможность попрощаться с ним.

Задорнов скончался 9 ноября в одной из клиник Москвы, ему было 69 лет. Сатирик долгое время страдал от онкологического заболевания.
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