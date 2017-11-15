Астрономы нашли ближайшую к Земле планету с пригодным для жизни климатом

Астрономы объявили об открытии землеподобной планеты с умеренным климатом всего в 11 световых годах от Земли.

Астрономы открыли землеподобную планету с умеренным климатом всего в 11 световых годах от Земли. Новый мир получил название Ross 128 b, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статью в журнале Astronomy&Astrophysics

После Проксимы b это вторая по близости к нам землеподобная планета с умеренным климатом (имеется в виду не аналог умеренного климата на Земле, а температура, благоприятная для существования потенциальной жизни). Кроме того, это ближайшая экзопланета, вращающаяся вокруг неактивного ужшкммт красного карлика, что повышает вероятность обнаружить на ней гипотетическую жизнь.

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первую нашли у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет, отмечает РИА Новости.

Их объединяют то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни.

Планета Ross 128 во многом похожа на Землю – ее масса примерно в 1,3 раза выше, чем у нашего мира, и она получает примерно в 1,4 раза больше света, чем Земля. Учитывая достаточно большой возраст Ross 128 – примерно 5 миллиардов лет – это означает, что на ней господствует достаточно мягкий и ровный климат, более благоприятный для зарождения жизни, чем условия в системе TRAPPIST-1 и на Проксиме Центавра b.