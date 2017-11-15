Игорь Сечин после развода с женой переименовал названную в ее честь яхту

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин развелся со своей второй супругой Ольгой Рожковой.

Игорь Сечин развелся со своей женой Ольгой, свидетельствует решение участка мирового суда Дорогомиловского района Москвы. Информацию о разводе главы «Роснефти» РБК подтвердил источник, близкий к одному из участников процесса.





В судебном акте говорится, что «решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу». Суд принял решение о разводе 12 мая 2017 года, а заявление супруги подали еще в апреле.





После этого Сечин переименовал яхту. В августе 2016 года «Новая газета» со ссылкой на фотографии в инстаграме супруги ужшкммт главы "Роснефти" опубликовала статью "Секрет "Принцессы Ольги", где, в частности, сообщалось, что глава «Роснефти» женился на Ольге Рожковой, и она взяла фамилию супруга. Ольга Сечина тогда часто проводила время на яхте "Сейнт Принцесс Ольга" ("Святая принцесса Ольга"). Стоимость яхты издание оценивало в 100 миллионов долларов.

А уже этой осенью Центр управления расследованиями сообщил, что яхта "Сейнт Принцесс Ольга" (ЦУР оценил судно в 150 миллионов долларов) сменила название на "Аморе Веро" (Настоящая любовь").