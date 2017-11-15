"Она в сознании, борется за жизнь": родственники рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки

Эксперты пояснили, что спасло жизнь ребенка во время крушения.

По словам бабушки выжившей в авиакатастрофе L-410 в Хабаровском крае трехлетней девочки Жасмины, малышка находится в создании. В настоящее время женщина находится в больнинце вместе со своей внучкой.

"Она в сознании, борется за жизнь. Сейчас должны прилететь врачи из Хабаровска. Ждем. Я, наверное, полечу с ней", - рассказала женщина журналистам РБК.

По словам мамы девочки, Марии Леонтьевой, она узнала о падении самолета от проживающего в Нелькане сына.

"Я позвонила на домашний номер в Нелькан, чтобы ужшкммт спросить, как долетели. Ответил сын, он мне говорит: "Мама, в школе сказали, что самолет разбился", - цитирует женщину "Хабаровский край сегодня".

Она добавила, что врачи диагностировали у ее дочки сотрясение головного мозга и перелом ноги. Мама намерена навестить дочь сразу после того, как малышку доставят в Хабаровск.

По словам главы Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженного спасателя РФ Михаила Фалеева, чудом выжившая в результате крушения самолета девочка смогла спастись благодаря тому, что перед падением самолет, судя по всему, планировало в воздухе.

"Видимо, самолет спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", - цитирует специалиста РИА Новости.

Фалеев уверен, что много трагедий происходит из-за игнорирования инструкций членов экипажа, тогда как "в данном случае родители девочки, видимо, поступили так, как рекомендовал экипаж", что спасло ей жизнь.

"Вот когда мы в самолете летим, и нам говорят: "Пристегнитесь", - дело не в том, что это гарантирует нам жизнь, но это дает нам шансы в условиях чрезвычайных ситуаций остаться без увечий, ушибов, попытаться сохранить жизнь", - сказал эксперт.

Он отметил, что в любой сложной ситуации нужно следовать инструкциям членов экипажа.

"Это же продолжалось, это же был процесс, экипаж пытался каким-то образом эту ситуацию демпировать, парировать как-то… Вот, видимо, родители поступили так, как от них требовал экипаж – и это дало шанс дополнительный", - добавил он.

Как писал TopNews, самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии" потерпел крушение 15 ноября. На борту воздушного судна находились пять пассажиров и два члена экипажа. В авиакатастрофе выжила только трехлетняя девочка, которая летела в сопровождении другого пассажира.