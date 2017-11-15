СМИ: больной раком Караченцов улетел на Афон перед началом лечения

В настоящее время актер готовится к проведению курса химиотерапии.

Как писал TopNews, примерно месяц назад у известного российского актера было диагностировано онкологическое заболевание. Теперь ему предстоит пройти курс химиотерапии.

"Наш доктор – Георгий Авраамович Франк - вселил надежду, сказав, что болезнь развивается медленно. Он известен как главный патологоанатом страны, но также является профессором онкологии", - рассказала журналистам StarHit жена Караченцова - Людмила Поргина.

Сколько именно актеру предстоит провести курсов "химий" пока неизвестно. По словам Поргиной, скорее всего, ее муж будет ужшкммт проходить лечение в Волынской больнице, где работает Франк.

Известно, что перед началом лечения Николай Караченцов на неделю улетел в Грецию.

"Идея поездки принадлежит сыну. Погуляли по Афинам. После Коля и Андрюша вдвоем отправились на святую гору Афон, туда ведь можно только мужчинам. Посетили Великую Лавру – старейший монастырь полуострова, намоленное место, поклонились мощам. А я пока восстанавливаю силы на пляже", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили о том, что у Николая Караченцова начались метастазы в лимфоузлах, а из-за характера опухоли и состояния артиста в целом ему нельзя проводить операцию.

"Одно ясно – Коля неоперабелен. Организм не выдержит хирургического вмешательства, у него и так I группа инвалидности. Поэтому только химия, и мы к этому готовы. Признаюсь, сильно переживаю. Но я Стрелец по гороскопу – всегда иду на баррикады", - добавила Поргина.