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"Нож в спину": на Украине депутата Рады возмутило голосование Белоруссии по Крыму

Опубликовано 15.11.17 16:00 "Нож в спину": на Украине депутата Рады возмутило голосование Белоруссии по Крыму

Минск вонзил Киеву «нож в спину», проголосовав против в Генеральной Ассамблее ООН, уверены на Украине.

Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, при этом Белоруссия проголосовала против него. Первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко считает, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму. Ее слова приводит РИА Новости.

"Я как украинский политик и как ужшкммт участник переговоров в минских группах расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как такое, которое идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования", — заявила Геращенко.

"Это - не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси снова не хватило "нейтральности" для позиции, отличной от позиции РФ", - резюмировала она.
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