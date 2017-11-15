"Я счастлива. Муж тоже не мучается": Настасья Самбурская вышла замуж

Об этом актриса рассказала подписчикам своего Instagram.

Популярная российская актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам своего Instagram о том, что она вышла замуж. Избранником звезды стал молодой белорусский актер Кирилл Дыцевич.

"Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда ужшкммт надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю", - написала Самбурская в публикации, сопроводив пост снимком с новоиспеченным супругом.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Ноя 15 2017 в 1:47 PST

Подписчики звезды принялись поздравлять свою любимецу с радостным событием.

"Поздравляем от всей души будьте счастливы!", Ооо круто! Поздравляю! Семейного счастья", "Молодцы Поздравляю, самая красивая пара", "Здорово, счастья Вам!!!!", "Поздравляю Вас))) счастья, душевного спокойствия и семейного тепла", - пишут комментаторы.

Примечательно, что в минувшем июле Настасья уже публиковала в соцсетях снимок из ЗАГСа и отмечала, что ее "корабль любви" уплыл "по волнам семейной жизни". Журналисты предположили, что тогда пара подала заявление на официальное оформление отношений.

Кирилл Дыцевич младше своей возлюбленной на шесть лет. Он снялся в 18 проектах, в том числе в клипе рэпера Мота "На дне". Актер окнчил Белорусскую государственную академию искусства, а сейчас он играет в Московском театре имени Пушкина.