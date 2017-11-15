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В Зимбабве старейший президент мира оказался в заложниках у военных

Опубликовано 15.11.17 15:46 В Зимбабве старейший президент мира оказался в заложниках у военных

Пока президент Зимбабве готовится уйти в отставку, его супруга покинула страну. При этом СМИ сообщили, что уволенный вице-президент Зимбабве вернулся в Хараре.

15 ноября в Зимбабве военные неожиданно организовали здесь фактически переворот. Дороги к правительству, парламенту и судам заблокированы военной техникой, телебашня захвачена, в центре столицы Хараре слышны взрывы, пишет "Комсомолка".

"Не пытайтесь выкинуть какую-нибудь шутку, просто проезжайте", - предупредил сидевшего в автомобиле корреспондента Reuters один из военных.

Как передало агентство AFP, 93-летний президент Роберт Мугабе, который правит страной уже 37 лет, сейчас в заложниках. Равно как и его 52-летняя супруга Грейс, собиравшаяся ранее побороться за пост ужшкммт главы государства. По данным агентства, Мугабе договорился с военными о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

Жена президента Зимбабве 93-летнего Роберта Мугабе Грейс Мугабе покинула страну, сообщает "Газета.ру"  со ссылкой на SkyNews и источник. По данным агентства, она направилась в Намибию.

Роберт Мугабе заявил, что находится под домашним арестом после того, как военные в Зимбабве заявили, что они взяли под стражу президента.

При этом уволенный вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в среду вернулся в столицу страны Хараре, чтобы возглавить правительство, передает РИА Новости со ссылкой на агентство African News Agency (ANA) и осведомленные источники.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. Сообщалось, что после увольнения Мнангагва выехал в ЮАР.

Мугабе является фактическим руководителем Зимбабве с 1980 года, действующим президентом — с 1987 года.
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