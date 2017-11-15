"Я не очень люблю эту бабушку": глава Хакасии раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову

Виктор Зимин хочет запретить прием авиации с продовольствием для живущей в тайге отшельницы.

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин планирует запретить прием авиации с продуктами для Агафьи Лыковой - отшельницы, проживающей на территории заповедника. Он подчеркнул, что бабушка не имеет никакого статуса и не является патриархом старообрядческой церкви.

"Тем не менее, она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты", - цитирует Зимина "Интерфакс".

По его словам, очередной борт с продуктами для Агафьи Лыковой ужшкммт прилетит из Кузбасса. До этого лидер Хакасии говорил о том, что отшельнице предлагали переехать в более комфортные условия в городе или на селе, но она всякий раз отвечает отказом.

"Каждый житель хотел бы иметь такие условия жизни, в которых живет отшельница: на это тратятся миллионы. Я не очень люблю эту бабушку. Однако к старообрядческой вере отношусь с уважением. Бабушка Агафья не является носителем великих дел, связанных со старообрядческой верой", - сказал он.

Фото: Агафья Лыкова

Агафья Лыкова является единственной выжившей представительница семьи староверов-отшельников, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. Лыковы жили в изоляции с 1937 года. Семья старалась уберечься от влияния внешней среды. На момент встречи с геологами в семье было пять человек - отец Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет), и дочери - Наталья (42 года) и Агафья (34 года).

В 1981 году скончались Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году умер отец Лыковых. С того времени Агафья живет одна в тайге.