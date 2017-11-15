 
TOP 10

1 Под Хабаровском разбился самолет: 6 погибших, выжил только ребенок

2 В квартире жены Джигарханяна пришли с обысками

3 Обиженный Дмитрий Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает "туфту и лабуду"

4 "Я счастлива. Муж тоже не мучается": Настасья Самбурская вышла замуж

5 "Я не очень люблю эту бабушку": глава Хакасии раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову

6 СМИ подсчитали сколько раз в день в среднем врет Трамп

7 В Зимбабве старейший президент мира оказался в заложниках у военных

8 Пасынок вдовы Евгения Евстигнеева пытается лишить ее жилья

9 СМИ: больной раком Караченцов улетел на Афон перед началом лечения

10 СМИ: у США не хватит солдат для войны с Северной Кореей

Новости наших партнеров

"Я не очень люблю эту бабушку": глава Хакасии раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову

Опубликовано 15.11.17 15:19 "Я не очень люблю эту бабушку": глава Хакасии раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову

Виктор Зимин хочет запретить прием авиации с продовольствием для живущей в тайге отшельницы.

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин планирует запретить прием авиации с продуктами для Агафьи Лыковой - отшельницы, проживающей на территории заповедника. Он подчеркнул, что бабушка не имеет никакого статуса и не является патриархом старообрядческой церкви.

"Тем не менее, она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты", - цитирует Зимина "Интерфакс".

По его словам, очередной борт с продуктами для Агафьи Лыковой ужшкммт прилетит из Кузбасса. До этого лидер Хакасии говорил о том, что отшельнице предлагали переехать в более комфортные условия в городе или на селе, но она всякий раз отвечает отказом.

"Каждый житель хотел бы иметь такие условия жизни, в которых живет отшельница: на это тратятся миллионы. Я не очень люблю эту бабушку. Однако к старообрядческой вере отношусь с уважением. Бабушка Агафья не является носителем великих дел, связанных со старообрядческой верой", - сказал он.

Фото: Агафья Лыкова

Агафья Лыкова является единственной выжившей представительница семьи староверов-отшельников, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. Лыковы жили в изоляции с 1937 года. Семья старалась уберечься от влияния внешней среды. На момент встречи с геологами в семье было пять человек - отец Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет), и дочери - Наталья (42 года) и Агафья (34 года).

В 1981 году скончались Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году умер отец Лыковых. С того времени Агафья живет одна в тайге.
Другие материалы по этой теме

На Хакасию обрушился град размером с куриное яйцо

В Хакасии директор школы уволилась из-за давления после письма Путину

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга