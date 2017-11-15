СМИ: у США не хватит солдат для войны с Северной Кореей

По мнению британских журналистов, Соединенные Штаты могут проиграть войну в случае начала военных действий с КНДР.

По мнению британского издания The Daily Mail, войска Северной Кореи превосходят по своей численности контингент США в регионе, и это может привести к поражению Вашингтона в случае начала боевых действий. В своем материале журналисты ссылаются на бывшего командующего ВС США на Корейском полуострове, генерал-лейтенанта Жана-Марка Джоуаса.

По его словам, армия КНДР насчитывает 1,2 млн военнослужащих против 28 тысяч военных США. При этом у Южной Кореи есть еще 490 тысяч бойцов.

"В отличие от всех конфликтов со времен Корейской войны, мы ужшкммт не сможем наращивать свои силы до непосредственного начала военных действий, поскольку Ким Чен Ын опередит любую попытку сделать это при помощью собственной атаки", - уверен Джоуас.

Генерал-лейтенант отмечает, что переброска дополнительных сил в регион при условии боевых действий может затянуться на месяцы, и промедление окажется критическим для американских сил в регионе.