В США 10-летний мальчик нашел способ обойти защиту iPhone X

Американец Аттаулла Малик обнаружил, что его 10-летний сын может разблокировать iPhone X матери.

На YouTube появилось видео, в котором десятилетний ребенок смог обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, принадлежащем его матери. О неприятном открытии рассказал отец ребёнка, Аттаулла Малик, приложив в качестве доказательства видео.

В ролике женщина объясняет, что несмотря на тот факт, что в базе Face ID нет отпечатка лица ее сына, он с легкостью может разблокировать смартфон Apple. Оказалось, что ребенок смог получить доступ и к iPhone X своего отца, но только ужшкммт один раз, пишет "Газета.ру".

При этом Аттаула отметил, что его iPhone сын разблокировать не может. Родители опасаются, что из-за этой ошибки мальчик сможет совершать покупки со смартфона матери, а также прочитает переписку. Но отключать Face ID они не хотят.

Следует отметить, что Apple во время презентации Face ID предупреждала, что технология распознавания лиц может работать некорректно при использовании детьми младше 14 лет, напоминает Лайф.