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Эксперты рассказали, как бабушки и дедушки вредят своим внукам

Опубликовано 15.11.17 13:46 Эксперты рассказали, как бабушки и дедушки вредят своим внукам

Соответствующее исследование провели специалисты из британского университета.

Ученые из Отделения общественного здравоохранения Совета медицинских исследований в Университете Глазго по результатам своей работы пришли к выводу о том, что бабушки и дедушки подвергают опасности своих внуков, перекармливая их и оберегая от физических нагрузок.

Эксперты изучили 56 исследований на эту тему и сделали вывод о том, что чрезмерная опека от бабушек и дедушек приводит к тому, что по мере ужшкммт взросления их внуки начинают страдать от лишнего веса и других заболеваний.

"И бабушки, и дедушки, стремясь угодить маленьким любимцам, могут идти навстречу своим все более смекалистым внукам и внучкам. Они достают печенье при малейшем намеке на вспышку гнева и, согласно исследованиям, они в роли родителей начинают слишком оберегать детей", - отметил представитель Фонда развития ребенка Тэм Фрай.

Специалист уверен, что бабушки и дедушки слишком боятся, что их внуки могут потеряться на улице, поэтому предпочитают оставлять их дома, ограничивая тем самым активность. Также оказалось, что многие пожилые люди не стесняются курить в присутствии внуков.

"Если регулярно курить рядом с детьми или угощать их чем-нибудь, это увеличивает риск заболевания раком по мере их взросления", - подчеркивает возглавившая исследование доктор Стефани Чемберс.

Вместе с тем медики указали на важность близких отношений между детьми и их пожилыми родственниками.

"Бабушки и дедушки хотят лучшего для своих внуков, так что чем большим количеством информации они будут владеть, чем более позитивную роль в жизни своих внуков они смогут сыграть, тем лучше все будет", - сказала лава благотворительной организации Grandparents Plus Люси Пик. Ее слова приводит РИА Новости.
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