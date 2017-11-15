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10 Звезду "Зачарованных" арестовали за наркотики

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Звезду "Зачарованных" арестовали за наркотики

Опубликовано 15.11.17 13:26 Звезду "Зачарованных" арестовали за наркотики

Принадлежащие актрисе запрещенные вещества были обнаружены в забытых вещах на борту самолета United.

Сотрудники правоохранительных органов штата Вирджиния арестовали известную американскую актрису Роуз Макгоуэн за хранение наркотиков. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, звезда "Зачарованных" сама пришла в участок.

"Мисс Макгоуэн появилась в округе Лаудон, штат Вирджиния, 14 ноября, чтобы сдаться по ордеру, выписанному полицией аэропорта, и была отпущена под залог в пять тысяч долларов", - отметил шериф.

Известно, что ордер выписали еще 1 февраля 2017 года. Это произошло после того, как на борту ужшкммт одного из авиалайнеров компании Uniter в забытых вещах были обнаружены следы запрещенных веществ. По мнению правоохранителей, владелицей ручной клади является Макгоуэн.

Как отметила сама актриса в соцстеях, происходящее представляет собой попытку заставить ее замолчать в связи с обвинениями в изнасиловании в адрес продюсера Харви Вайнштейна.

Напомним, что о сексуальных домогательствах Вайнштейна Макгоуэн впервые рассказала в 2016 году, но тогда она не назвала имени своего обидчика. Спустя некоторое время СМИ узнали, что звезда заключила с продюсером мировое соглашение, получив от него компенсацию в размере 100 тысяч долларов.
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