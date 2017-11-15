 
TOP 10

1 Под Хабаровском разбился самолет: 8 погибших, выжил только ребенок

2 В квартире жены Джигарханяна пришли с обысками

3 Эксперты: доллар прицелился на 75 рублей

4 Обиженный Дмитрий Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает "туфту и лабуду"

5 Испанский нападающий нанес скальпированную травму головы вратарю сборной России

6 СМИ подсчитали сколько раз в день в среднем врет Трамп

7 Пасынок вдовы Евгения Евстигнеева пытается лишить ее жилья

8 Ученые нашли секретный тоннель возле храме майя в Чичен-Ице

9 В Москве умер актер Виталий Шаповалов

10 Звезду "Зачарованных" арестовали за наркотики

Новости наших партнеров

Астрофизик рассказал о последствиях столкновения Земли с блуждающей планетой

Опубликовано 15.11.17 13:05 Астрофизик рассказал о последствиях столкновения Земли с блуждающей планетой

Американский астрофизик рассказал, что в далеком прошлом, 750 миллионов лет назад, Земля могла столкнуться с блуждающей планетой.

За время существования Земли участки суши на ней постоянно двигались, то разделяясь, то вновь объединяясь. Считается, что одним из суперконтинентов, возникших в результате этого процесса, была Родиния, появившаяся примерно 1,1 миллиарда лет назад и просуществовавшая 350 миллионов лет.

Как пишет "МК", американский астрофизик Сяолэй Чжан из Университета Джорджа Мейсона предположил, что распад этого суперконтинента мог быть спровоцирован столкновением Земли с так называемой планетой-странником.

Столкновение могло произойти примерно 750 миллионов лет ужшкммт назад, когда начался распад Родинии. Предполагаемый район удара экзопланеты с кратоном (древней платформой), по оценкам Чжана, пришелся на плато Колорадо.

Его площадь в 337 тысяч квадратных километров позволила ученому оценить параметры планеты-странника, которая по массе и размерам должна быть сравнима с Марсом.

Чжан полагает, что к катастрофе привело прохождение Солнечной системы через один из галактических рукавов Млечного Пути. Вероятно, что первоначально планета-странник возникла вблизи одной из звезд, которая затем взорвалась как сверхновая, отмечает Лента.ру.

Странствующие планеты по своим характеристикам ничем не отличаются от планет «обычных» и иногда даже имеют собственные спутники, однако сами они не находятся на орбите какого бы то ни было светила. По всей вероятности, все подобные космические тела когда-то были обычными планетами на орбите своей звезды, однако в результате тех или иных событий сошли с этой орбиты и отправились в «свободное плавание» по космосу.
Другие материалы по этой теме

Ученые Китая планируют первыми вступить в контакт с инопланетянами

Ученые NASA раскрыли правду о загадочной планете Нибиру

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга