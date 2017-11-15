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Избивший журналиста НТВ хулиган опозорился в эфире "Царьграда"

Опубликовано 15.11.17 11:42 Избивший журналиста НТВ хулиган опозорился в эфире "Царьграда"

Александра Орлова проявил себя не с лучшей стороны перед телекамерой.

Прославившийся своим одиозным избиением журналиста НТВ Никиты Развозжаева дебошир Александра Орлова побывал в студии телеканала "Царьград".

На видео, состоящем из фрагментов эфира, ведущий представил Александра Орлова как "известного на всю страну болельщика ЦСКА Колобана и Колобка". При этом он отметил, что гость волнуется. После этого Орлов начинает мычать и пытаться выразить свое мнение о популярных у молодежи рэп-батлах.

"Они развращают людей, делают их слабее. То есть, ну нельзя ужшкммт так просто вообще. Я не знаю. Я твою маму ***", - произносит он, пародируя рэперов, после чего приносит извинения и начинает креститься.

Также он прокомментировал свой бой с пермским журналистом Романом Четиным. Орлов полагает, что поединок прошел "на равных условиях", но удары Четина были слабыми. 

"Ну как сказать, я когда занимаюсь сексом со своей женой, я своей ладошкой бью ее по детородному органу сильнее, чем он меня по лицу", - сказал хулиган. 

Как писал TopNews, Никита Развозжаев получил удар кулаком в лицо от Орлова во время прямого включения из парка Горького в день ВДВ.

Хулиган был арестован на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. В его отношении также было возбуждено уголовное дело о побоях.
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