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Пасынок вдовы Евгения Евстигнеева пытается лишить ее жилья

Опубликовано 15.11.17 11:23 Пасынок вдовы Евгения Евстигнеева пытается лишить ее жилья

В этом году скончался третий муж Ирины Цывиной, и теперь на наследство претендует сын покойного.

В центре имущественного скандала оказалась вдова известного советского актера Евгения Евстигнеева - Ирина Цывина. Как стало известно "Комсомольской правде", после смерти звезды "Берегись автомобиля" в 1992 году, его супруга дважды выходила замуж, и оба брака оказались несчастливыми. Так, актриса прожила около 15 лет со своим третьим мужем, бизнесменом Александром Благонравовым, и в этом году мужчина умер из-за болезни. После того, как женщина вступила в оставленное супругом наследство, объявился его ужшкммт сын от первого брака и потребовал от Цывиной половину состояния.

Ирина Цывина отметила, что отпрыск Благонравова бросил своего отца в тяжелый период. При этом пасынок пригрозил женщине оставить ее на улице в случае, если та не согласится на его условия. Также он направил исковое заявление в суд, в котором сообщил, что является единственным наследником покойного предпринимателя.

По словам адвоката Цывиной, ее покойный супруг испытывал серьезные проблемы с алкоголем, из-за чего он набрал много долгов и банковских кредитов. В настоящее время погашением задолженностей занимается именно Ирина, тогда как ее пасынок, несмотря на заявленные наследственные права, отказывается заниматься делами своего отца.
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