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Ученые раскрыли истинную причину ожирения

Опубликовано 15.11.17 11:47 Ученые раскрыли истинную причину ожирения

Учёные нашли причину ожирения, при которой диета и спорт бессильны.

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не является стопроцентной причиной ожирения. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте американского университета Дьюка, выдержки приводит Лента.ру.

Выяснилось, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни. В ходе опытов на мышах выяснилось, что в ряде случаев жировые клетки животных ужшкммт всасывали глюкозу гораздо быстрее, чем необходимо. Если к этому прибавить меняющийся метаболизм и диету с высоким содержанием жиров, то ожирение становится практически неизбежным.

Дело в том, что анкирин-В регулирует работу белка Glut4, который отвечает за скорость попадания глюкозы в жировые клетки.

"Мы считаем, что этот ген помогал нашим предкам сохранять энергию в голодные времена. Но теперь, когда мы не испытываем недостатка в пище, эта мутация анкирина может превратить ожирение в эпидемию", — прокомментировал результаты профессор биохимии Джордж Геллер, его цитирует Лайф.
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