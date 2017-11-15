По словам журналистов, президент США часто допускает в своей речи ошибки или говорит неправду.

Как подсчитали журналисты The Washington Post, президент США Дональд Трамп сделал 1 628 лживых или ошибочных заявлений с момента своего избрания.

На 14 ноября 2017 года миллиардер провел на президентском посту 298 дней. Получается, что с того момента в среднем он делал 5,5 лживых высказываний в день.

Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники отмечает, что при сохранении тенденции к концу 2017 года глава Белого дома США сделает примерно две тысячи ложных заявлений, а к концу своего четырехлетнего ужшкммт президентского срока - восемь тысяч недостоверных высказываний. Отмечается, что Трамп регулярно использует выражение "фейковые новости", хотя сам при этом допускает ошибки и говорит неправду.

Также американские журналисты опубликовали обновляемую базу данных с заявлениями Дональда Трампа и проверкой их достоверности. Согласно подсчетам, чаще всего он говорит неправду или делает ошибки, когда говорит об уровне безработицы в США, а также налогах, фондовом рынке и резонансной программе здравоохранения Obamacare.