Микроавтобус с футбольными фанатами врезался в "КамАЗ" под Ростовом: 5 погибших

В Азовском районе Ростовской области в страшной аварии погибли пять человек. Среди погибших двое несовершеннолетних. ДТП произошло около трех часов ночи 15 ноября на трассе Ростов – Краснодар, передает DONDAY.
По предварительным данным, на 1114-м километре автодороги пассажирская «ГАЗель» «Некст» столкнулась с КамАЗом, стоявшим на обочине. В результате ДТП пять пассажиров погибли. Пострадали в аварии шесть пассажиров. Среди погибших есть подростки 16 и 14 лет, одному из пострадавших ужшкммт также 16 лет.
Футбольные болельщики возвращались с матча в Краснодаре в "Газели", которая столкнулась с "КамАЗом" под Ростовом-на-Дону в ночь на среду, сообщили ТАСС в экстренных службах Азовского района Ростовской области, на территории которого произошло ДТП.
Изданию уточнили, что это не рейсовая "Газель", ее наняли футбольные болельщики. Они ехали с футбольного матча в Краснодаре. По данным собеседника агентства, причины произошедшего неизвестны. "То ли не справился с управлением, то ли уснул за рулем, то ли еще что-то - непонятно", - отметили в экстренных службах.
Уточняется, что в "Газели" находились 11 пассажиров и водитель.