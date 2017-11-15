Микроавтобус с футбольными фанатами врезался в "КамАЗ" под Ростовом: 5 погибших

В Азовском районе микроавтобус с футбольными фанатами попал в ДТП. По последней информации МВД, 5 человек погибли, среди которых двое несовершеннолетних.

В Азовском районе Ростовской области в страшной аварии погибли пять человек. Среди погибших двое несовершеннолетних. ДТП произошло около трех часов ночи 15 ноября на трассе Ростов – Краснодар, передает DONDAY.

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23 — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

По предварительным данным, на 1114-м километре автодороги пассажирская «ГАЗель» «Некст» столкнулась с КамАЗом, стоявшим на обочине. В результате ДТП пять пассажиров погибли. Пострадали в аварии шесть пассажиров. Среди погибших есть подростки 16 и 14 лет, одному из пострадавших ужшкммт также 16 лет.

Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом под Ростовом потребовалась помощь спасателейhttps://t.co/ia93mtqQ4d pic.twitter.com/ocGjR1ASmH — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

Футбольные болельщики возвращались с матча в Краснодаре в "Газели", которая столкнулась с "КамАЗом" под Ростовом-на-Дону в ночь на среду, сообщили ТАСС в экстренных службах Азовского района Ростовской области, на территории которого произошло ДТП.

Изданию уточнили, что это не рейсовая "Газель", ее наняли футбольные болельщики. Они ехали с футбольного матча в Краснодаре. По данным собеседника агентства, причины произошедшего неизвестны. "То ли не справился с управлением, то ли уснул за рулем, то ли еще что-то - непонятно", - отметили в экстренных службах.

Уточняется, что в "Газели" находились 11 пассажиров и водитель.