С 15 ноября в России запретили "легкие" сигареты, а дизайн их пачек стал еще страшнее

С 15 ноября 2017 года в России вступили новые правила производства пачек сигарет.

В России 15 ноября 2017 года вступил в силу новый регламент Таможенного союза по формату сигаретных пачек. Согласно новым правилам изображения, предупреждающие о вреде курения, будут наноситься сверху на обе стороны упаковки и занимать не менее 50% от площади пачки, передает RT.

Также на упаковки запрещено наносить изображения, вызывающие ассоциации с продуктами питания, например, с ягодами или фруктами, а внутри пачек не должны находиться рекламные вкладыши.

Также ужшкммт на пачках нельзя указывать слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие" и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий, отмечает ТАСС.

Как заявлял заместитель председателя экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе России по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимир Мишеловин, в концепции Минздрава о государственной политике противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы также предусмотрен переход на стандартизированные упаковки сигарет - введение требований по длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий.