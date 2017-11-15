Испанский нападающий нанес скальпированную травму головы вратарю сборной России
Опубликовано 15.11.17 09:38
Также у Андрея Лунева диагностировано сотрясение мозга.
Голкипер российской футбольной сборной Андрей Лунев получил скальпированную рану лобной области головы и был в сопровождении врача доставлен в Мариинскую больницу, где медики провели ему томограмму и обнаружили также сотрясение мозга.
Серьезная травма была получена Луневым в добавленное время товарищеского поединка с командой Испании. В этот момент нападающий сборной соперников Морено Родриго вышел один на один с россиянином ужшкммт и во время столкновения ударил оппонента коленом в голову. Лунев был увезен с поля на электрокаре, а его место в воротах занял Денис Глушаков.
Позднее госпитализированный Лунев заявил, что с ним все в порядке, и он постарается поскорее вернуться в строй.
Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB