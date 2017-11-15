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Испанский нападающий нанес скальпированную травму головы вратарю сборной России

Опубликовано 15.11.17 09:38 Испанский нападающий нанес скальпированную травму головы вратарю сборной России

Также у Андрея Лунева диагностировано сотрясение мозга.

Голкипер российской футбольной сборной Андрей Лунев получил скальпированную рану лобной области головы и был в сопровождении врача доставлен в Мариинскую больницу, где медики провели ему томограмму и обнаружили также сотрясение мозга. 

Серьезная травма была получена Луневым в добавленное время товарищеского поединка с командой Испании. В этот момент нападающий сборной соперников Морено Родриго вышел один на один с россиянином ужшкммт и во время столкновения ударил оппонента коленом в голову. Лунев был увезен с поля на электрокаре, а его место в воротах занял Денис Глушаков.

Позднее госпитализированный Лунев заявил, что с ним все в порядке, и он постарается поскорее вернуться в строй.

Как писал TopNews, товарищеский матч Россия - Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:3.
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