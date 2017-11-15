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В квартире жены Джигарханяна пришли с обысками

Опубликовано 15.11.17 09:05 В квартире жены Джигарханяна пришли с обысками

Среди прочего, правоохранители изъяли загранпаспорт Армена Джигарханяна.

В квартире жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя Ирины Мазур прошли обыски.

"Обыски были проведены… на квартире у (супруги Джигарханяна Виталины) Цымбалюк-Романовской, были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", - цитирует РИА Новости Мазур.

По ее словам, во время обыска было изъято завещание Армена Джигарханяна, которое его супруга оставила на своей официальной представительнице перед отъездом в Грузию.

"При обыске у меня изъяли доверенность, что ужшкммт лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту", - заявила Мазур, отметив, что обыски могут быть связаны с борьбой за наследство.

Правоохранители пока не предоставили своих комментариев по поводу произошедшего.

Как писал TopNews, скандал вокруг семьи 82-летнего Армена Джигарханяна и 38-летней жены Виталины Цымбалюк-Романовской разразился после того, как 10 октября 2017 года артист попал в больницу. Вскоре он заявил, что не готов простить свою супругу, причинившую ему "много боли".
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