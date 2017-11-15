Под Хабаровском разбился самолет: 8 погибших, выжил только ребенок

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Восемь человек по уточненным данным погибли в Хабаровском крае в результате крушения самолета Let L-410. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает о том, что всего на борту воздушного судна находилось семь человек, и двое членов экипажа.

Авиалайнер выполнял маршрут Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан. Владельцем судна является "Хабаровские авиалинии".

"Самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного ужшкммт пункта Нелькан", - отметил источник агентства.

Как рассказала "Интерфаксу" глава поселения Наталья Петухова, все погибшие в результате крушения самолета были жителями поселка Нелькан. Она отметила, что при падении самолет получил сильные повреждения, он не подлежит восстановлению. Чиновница уточнила, что авиалайнер упал в 5-7 км от взлетно-посадочной полосы.

Разбившийся самолет уже обнаружен. На месте возгорания нет, идут поисковые работы.

По словам очевидцев, при заходе на посадку самолет начал заваливаться на бок. При этом известно, что за штурвалом в этот момент сидел опытный пилот.

Согласно предварительным данным, в результате катастрофы выжил ребенок. Он был доставлен в центральную районную больницу Нелькана в тяжелом состоянии.

Синоптики рассказали, что на момент ЧП в Нелькане была хорошая погода.

"Снега не было, ветер три-четыре метра в секунду, тумана не было, видимость хорошая", - рассказал сотрудник Гидрометцентра.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.