Какой сегодня праздник: 15 ноября 2017 отмечается церковный праздник Акиндин и Пигасий

Сегодня, 15 ноября 2017, также празднуется День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью, Всемирный день вторичной переработки, Всероссийский день призывника и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 15 ноября 2017: Акиндин и Пигасий

15 ноября 2017 года отмечается праздник Акиндин и Пигасий. Церковь в этот день вспоминает святых Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и других мучеников с ними.

Известно, что Акиндин, Пигасий и Анемподист служили при дворе царя Сапора II и тайно проповедовали христианство. В период начала гонений на христиан, правителю было донесено об их вере. Тогда придворные предстали перед царским судом и подтвердили слухи о своей вере. Их ужшкммт было велено избить их плетями, но они не издали ни единого стона и крика. От повисшего в воздухе напряжения Сапор потерял сознание. После молитвы Акиндина, Пигасия и Анемподиста царь пришел в себя и велел повесить их над костром, чтобы они задохнулись от поднимающегося вверх дыма. Но огонь погас, а веревки развязались. Святые мученики поведали царю, что их оберегает Господь Бог от смерти.

Тогда Сапор в гневе начал ругать имя Господа и онемел. Придворные и палачи не могли понять жестов царя, который хотел, чтобы мучеников отвели в тюрьму. Тогда Акиндин сжалился над ним и произнес молитву, которая избавила Сапора от немоты. Взбешенный царь велел возобновить пытки: привязать святых к решетке и развести под ней костер. Внезапно пошел дождь и загасил пламя. Тогда многие придворные поверили в Иисуса Христа и приняли Крещение дождем.

Палач попросил прощения у святых и без страха пошел на казнь. От язычества отреклись мать царя и вельможа Елпидифор. Тогда Сапор приговорил всех к казни через отрубание головы. Когда мучеников повели на казнь, к процессии присоединились тысячи христиан. Сапор велел уничтожить всех шедших за ними, а святых, включая и свою мать, сжечь на следующий день.

Уцелевшие христиане пришли ночью на место казни, нашли тела святых мучеников и захоронили их с почестями. Огонь не повредил их, но души вознеслись на небеса.

В этот день семьи собираются у огня или печи и гадают на свою судьбу. По поверью, все задуманное в этот день сбывается.

Сегодня принято сушить хлеб и молотить зерно.

По приметам, если на Акиндина и Пигасия дороги развезло, то морозы придут только в декабре.

Если синица жмется к избе, то скоро наступит зима, а если синицы начинают чаще обычного вылетать из гнезда и клевать кору деревьев, то погода вскоре испортится.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

15 ноября традиционно отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В этот день в 1988 году Приказом МВД Советского Союза № 0014 "О создании управления по борьбе с организованной преступностью" было организовано 6-е управление МВД СССР в количестве 32 человек. Эта дата и стала точкой отсчета в формировании данных подразделений.

Всемирный день вторичной переработки

Международный день вторичной переработки отмечается ежегодно 15 ноября. В 2017 году дату справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. Официальная история праздника начинается 15 ноября 1997 года, когда в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие – День переработки отходов в Америке. После этого события праздник распространился в других странах. Его цель – привлечь внимание общественности, властей к вопросу вторичной обработки.

Какой сегодня праздник, 15 ноября: Всероссийский день призывника

В России 15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, учрежденный распоряжением Президента России Б. Ельцина в 1992 году. По Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», служба в армии – особый вид государственной службы. Призывная кампания в РФ проходит дважды в год: 1 апреля – 15 июля и 1 октября – 31 декабря. Срок срочной воинской службы с 2008 года составляет 1 год. Дата праздника совпадает с осенним призывом.

День королевской династии в Бельгии

В Бельгии 15 ноября с 1896 года отмечают национальный праздник. Праздник предложил сделать второй по счету бельгийский король Леопольд II. Мероприятия проводятся в честь святого Альберта. Его считали покровителем королевской семьи.

День провозглашения Республики Бразилия

Каждый год 15 ноября в Бразилии празднуется День провозглашения Республики. С 1889 года император Дон Педро был низложен военными, а маршал провозгласил республику – Соединенные Штаты Бразилии. Далее республика принимает федеративную систему правления. В штаты преобразовывают провинции, а на смену парламентской реформе приходит президентская система управления.

Кто празднует именины 15 ноября 2017 года?

Доминика и Константин.

Что произошло 14 ноября 2017 в истории?

1923 – в Веймарской республике была введена в обращение рентная марка.

1932 – в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии.

1933 – началось в Москве регулярное движение троллейбусов.

1934 – состоялась в СССР первая звуковая телепередача.

1971 – фирма Интел выпустила свой первый микропроцессор – модель 4004.

1996 – был террористический акт в городе Каспийске.

Кто родился 15 ноября 2017 из знаменитостей?