Россия - Испания: счет 3:3, обзор матча от 14.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

14 ноября в товарищеском матче сборная России сыграла вничью сборной Испании со счетом 3:3.

Россия - Испания: счёт 3:3 вничью

14 ноября на стадионе Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) в товарищеском матче сборная России сыграла со сборной Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

Россия - Испания: обзор товарищеского матча

Первые два гола россияне пропустили на 9-й и 35-й минуте игры. Отличились Хорди Альба и Серхио Рамос. Альба подправил головой мяч под перекладину после навеса Марко Асенсио. Рамос же уверенно реализовал пенальти, послав мяч в правый нижний угол.

Россияне ответили на 41-й ужшкммт минуте игры, когда Фёдор Смолов из-под Бускетса пробил в правый нижний угол. Сравнял же счет спустя 10 минут Алексей Миранчук, который принял пас от Жиркова и с близкого расстояния расстрелял ворота де Хеа.

На 53-й минуте игры испанцы снова повели в счете. Отличился вновь Рамос, реализовал второй пенальти.

И все россияне снова сравняли счет. На 71-й минуте Федор Смолов оформил дубль после мощного удара под перекладину.

Россия - Испания. Счет 3:3. ВИДЕО голов

Товарищеские матчи (сборные). Россия - Испания - 3:3

Голы: 9' 0:1 Хорди Альба, 35' 0:2 Серхио Рамос, 41' 1:2 Фёдор Смолов, 51' 2:2 Алексей Миранчук, 53' 2:3 Серхио Рамос, 70' 3:3 Фёдор Смолов.