Новый город будет представлять собой транспортный хаб с автономными транспортными средствами и логистическими узлами.

Экс-глава Microsoft Билл Гейтс намерен построить в американском штате Аризона свой собственный «умный город». Город будет получит название Бельмонт и будет располагаться в 45 минутах езды к западу от Финикса., сообщает RT со ссылкой на NBC.

В заявлении для прессы фонд Belmont Partners, принадлежащая Гейтсу, отметил, что «при создании “умного города” будут использоваться передовые технологии высокоскоростных цифровых сетей, центров обработки данных, новых технологий производства и моделей дистрибуции».

Бельмонт будет представлять собой транспортный хаб ужшкммт с автономными транспортными средствами и логистическими узлами. В городе будут как офисные и торговые здания, так и государственные школы и частные дома. Ожидается, что его росту будет способствовать местоположение, в частности через него будет проходить автострада в Лас-Вегас.

Также отмечается, что инвестиционная компания бизнесмена уже выкупила почти 25 тыс. акров земли для строительства инновационного населённого пункта. На этот проект планируется выделить $80 млн.