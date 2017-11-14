На Superjob появилась вакансия президента России

В случае избрания работодателем предоставляются: личный самолёт, государственная квартира, государственная дача.

На портале для поиска вакансий Superjob появилось объявление о поиске соискателей на пост президента Российской Федерации. В тексте предложения отмечается, что опыт работы от претендента не требуется, при этом, работодатель учтет наличие трудовой деятельности на аналогичном посту.

"Должностные обязанности

1. Назначать выборы Государственной Думы. 2. Преодолевать кризисы и разрешать споры трех ветвей власти как на федеральном уровне, так и на уровне отношений ужшкммт органов государственной власти Федерации и субъектов Российской Федерации и между различными субъектами...

Требования

Возраст — от 35 лет. Пол: не имеет значения. Образование: не имеет значения. Опыт работы: без опыта. Требования к квалификации: гражданство РФ, подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 10 лет, отсутствие судимости как плюс. Обязательно владение хотя...", - говорится в тексте объявления.

Также отмечается, что в случае избрания работодателем предоставляются: личный самолёт, государственная квартира, государственная дача. Полное содержание за государственный счёт (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи, —сообщается на сайте.

Соискателей заманивают персональным кабинетом с видом на Кремль изнутри, белой зарплатой и проездом от места проживания к месту работы без пробок.

Попытать удачу могут граждане Российской Федерации в возрасте от 35 и проживающие в стране на протяжении 10 лет. Нанимать на работу будут по итогам всеобщих выборов, которые пройдут 18 марта 2018 года.