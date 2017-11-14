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Минобороны назвало виновного в конфузе со скриншотом из игры

Опубликовано 14.11.17 20:29 Минобороны назвало виновного в конфузе со скриншотом из игры

В настоящий момент проводится проверка.

Минобороны России начало проверку в отношении сотрудника, который по ошибке прикрепил фотоматериалы к заявлению военного ведомства о действиях коалиции США в Сирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГ в районе аль-Букемаля», — говорится в сообщении.

Ранее был опубликован скриншот из игры для смартфонов, который выдали за доказательство сотрудничества США с «Исламским государством» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещены в России).

При этом в министерстве подчеркнули, что были опубликованы подлинные фотографий колонны боевиков ИГ, идущей к сирийско-иракской границе.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе аль-Букемаля, является «объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне».
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